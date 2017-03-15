Close

共同网

2017年03月15日 13時05分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

实地采访：朝鲜劳动者在马来西亚被监视 实况不明

2017年03月15日

朝鲜劳动者在马来西亚被监视

朝鲜劳动者在马来西亚被监视

图为朝鲜人等工作的马来西亚古晋郊外的公寓建筑工地。摄于3月11日。（共同社）。

　　【共同社古晋3月15日电】围绕朝鲜金正男遇害案，在以禁止朝鲜公民离境作为对朝对抗措施的马来西亚，约有1000名朝鲜人滞留，其中数百人居住在婆罗洲岛的沙捞越州（Sarawak）。他们在监工的监视下从事体力劳动，确切人数不明。当地政府强化调查，逮捕了一部分，但朝鲜劳动者的实际情况仍迷雾重重。

　　11日，记者在州府古晋郊外的公寓建筑工地看到，工人们清晨起就聚集起来。对其中几人用朝鲜语打招呼，但没有回应。记者向监督工地的马来西亚男子询问有几名朝鲜劳动者，该男子表情略为难地回答称：“有6人。四个月前已经雇佣了，没有违法之处。”

　　6名朝鲜人从上午7点工作至晚8点，比其他工人多工作两小时，工资为每月2000林吉特（约合人民币3110元）。马来西亚工人说：“实际干活的有5人，另外1人似乎是监工。他们从事水泥作业。”监督工地的男子称：“工资支付给朝鲜代理人，劳动者拿到手的金额不清楚。”

　　据该男子介绍，马来西亚政府7日宣布禁止离境后，州入境管理部门强化了对朝鲜人的调查。据当地媒体报道，当日在州内的建筑工地有37人因涉嫌非法居留等被逮捕。

　　沙捞越州是马来西亚国内唯一接收了朝鲜劳动者的地区，中央政府资料显示截止2015年6月共有287人。古晋当地一名个体经营者认为“如果加上打黑工的人，实际人数将非常多”。

　　古晋以东约130公里，在穿越丛林的公路上设置了禁止入内的标识。2014年11月发生了爆炸事故的煤矿就在前方。该事故造成包括1名朝鲜人在内的4人死亡。据悉，当时约有40名年轻朝鲜劳动者。

　　据一名男保安介绍，朝鲜劳动者居住在矿区建筑物内的两间大房里，禁止持有手机。除朝鲜语外还会讲英语和当地语言的男子担任类似监工的角色。工人去附近购物也需要在得到他的许可后一起前往，这是规定。当地记者指出“严酷的劳动环境正像收容所一样。工资也大部分流入朝鲜政府手中。”

　　去年10月，在煤矿度过了约2年的朝鲜劳动者们突然一起消失了。该男子一直歪着头说“很迅速地消失了。完全不清楚原因”。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月09日安理会召开紧急会议 日美韩拟构筑对朝包围网
  2. 2017年03月08日王毅称日本需治“心病” 日中关系难免长期停滞
  3. 2017年03月09日日本国际协力银行与中国国开行签订业务合作协议
  4. 2017年03月10日热点：震后六年继续摸索“重建奥运” 灾区寄望圣火接力
  5. 2017年03月11日侧记：马方确认金正男身份的手法引发猜测

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网