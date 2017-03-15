实地采访：朝鲜劳动者在马来西亚被监视 实况不明

朝鲜劳动者在马来西亚被监视 图为朝鲜人等工作的马来西亚古晋郊外的公寓建筑工地。摄于3月11日。（共同社）。

【共同社古晋3月15日电】围绕朝鲜金正男遇害案，在以禁止朝鲜公民离境作为对朝对抗措施的马来西亚，约有1000名朝鲜人滞留，其中数百人居住在婆罗洲岛的沙捞越州（Sarawak）。他们在监工的监视下从事体力劳动，确切人数不明。当地政府强化调查，逮捕了一部分，但朝鲜劳动者的实际情况仍迷雾重重。

11日，记者在州府古晋郊外的公寓建筑工地看到，工人们清晨起就聚集起来。对其中几人用朝鲜语打招呼，但没有回应。记者向监督工地的马来西亚男子询问有几名朝鲜劳动者，该男子表情略为难地回答称：“有6人。四个月前已经雇佣了，没有违法之处。”

6名朝鲜人从上午7点工作至晚8点，比其他工人多工作两小时，工资为每月2000林吉特（约合人民币3110元）。马来西亚工人说：“实际干活的有5人，另外1人似乎是监工。他们从事水泥作业。”监督工地的男子称：“工资支付给朝鲜代理人，劳动者拿到手的金额不清楚。”

据该男子介绍，马来西亚政府7日宣布禁止离境后，州入境管理部门强化了对朝鲜人的调查。据当地媒体报道，当日在州内的建筑工地有37人因涉嫌非法居留等被逮捕。

沙捞越州是马来西亚国内唯一接收了朝鲜劳动者的地区，中央政府资料显示截止2015年6月共有287人。古晋当地一名个体经营者认为“如果加上打黑工的人，实际人数将非常多”。

古晋以东约130公里，在穿越丛林的公路上设置了禁止入内的标识。2014年11月发生了爆炸事故的煤矿就在前方。该事故造成包括1名朝鲜人在内的4人死亡。据悉，当时约有40名年轻朝鲜劳动者。

据一名男保安介绍，朝鲜劳动者居住在矿区建筑物内的两间大房里，禁止持有手机。除朝鲜语外还会讲英语和当地语言的男子担任类似监工的角色。工人去附近购物也需要在得到他的许可后一起前往，这是规定。当地记者指出“严酷的劳动环境正像收容所一样。工资也大部分流入朝鲜政府手中。”

去年10月，在煤矿度过了约2年的朝鲜劳动者们突然一起消失了。该男子一直歪着头说“很迅速地消失了。完全不清楚原因”。（完）