热点：日防卫相答辩常引发争论 其资质遭质疑

【共同社3月15日电】因森友学园问题收回自身国会答辩并道歉的日本防卫相稻田朋美以前就曾多次作出引发争论的发言。关于陆上自卫队开展联合国维和行动（PKO）的南苏丹，其似乎掩盖当地严峻形势的答辩掀起了波澜。日本政府、执政党内对被视为首相安倍晋三“意中人”的稻田的资质产生了质疑。

稻田关于南苏丹问题的答辩，意思是如果承认存在部队日报所记载的“战斗”，则可能与禁止在海外行使武力的宪法第9条相抵触，因此在国会使用“武力冲突”的表述。稻田2月8日在众院预算委员会强调“在国会不应使用‘战斗’这样的词语”，招致在野党等的抗议。

由此可以看出稻田想法之随意，认为只要换个表述，就可以使自卫队派遣和宪法取得一致性。一名民进党议员称：“这和把‘战争’换成‘事变’、使（二战时）大陆军事行动正当化的做法是一样的。”列举过去的事例指出其“危险性”的声音不在少数。

稻田曾对体现日本战前教育理念的内容中被指与曾经的军国主义相关的“教育敕语”表示肯定，这也引发议论，认为作为阁僚这样的发言是否妥当。关于1948年众参两院通过了排除和失效决议的教育敕语，稻田3月8日在参院预算委员会上明确表示：“应该恢复这种精神。”自民党内也有批评称“是时代错误”（前阁僚语）。

对于与其他国家的防务谈判也产生了不安。2月3日晚，安倍特意出席了访日的美国国防部长马蒂斯与稻田的会餐。关于安倍出席的理由，政府内出现了“可能对稻田的力量感到不安”（防卫省人士语）的推测。稻田要重整旗鼓并不容易。（完）