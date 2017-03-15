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2017年03月15日 18時28分

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日本前高官称应在日美谈判中强调日本对美就业的贡献

2017年03月15日

　　【共同社3月15日电】在日本经济产业相世耕弘成访美并将于16日与美国商务部长罗斯等人举行会谈前，共同社采访了前财务省财务官榊原英资，就特朗普政府加大保护主义措施的背景下，日美贸易谈判的前景询问了榊原的看法。

　　问：日美首脑会谈中决定启动“高层经济对话”。

　　答：该谈判与1993年克林顿政府上台时启动的日美谈判十分相似。我那时是谈判的当事人，当时美国采取对日强硬路线，强行要求削减贸易逆差。我在大藏省（现为财务省）负责的是保险领域，通商产业省（现为经济产业省）和外务省分别负责汽车领域和政府采购领域的谈判。

　　问：特朗普政府要求创造就业和削减贸易逆差。

　　答：削减贸易逆差是每次新政府上台时就会提出的领域。其思路是通过国内生产以取代进口商品可以削减贸易逆差，从而创造就业。但日本的汽车等产业已对美国就业作出了充分贡献，我们应该积极主张这一点。采购页岩气等也无需用作削减美国贸易逆差的手段。

　　问：特朗普决定退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），保护主义主张也十分强硬。

　　答：日本一直深受自由贸易带来的好处，因此若保护主义势头加强的话非常不利。不仅是美国，决定脱离欧盟（EU）的英国等欧洲国家也越来越多地出现保护主义倾向。即便对方提出过分的要求，不应照单全收，而应该展开艰难的谈判。

　　问：谈判中应该注意的是什么？

　　答：相关省厅应态度一致，紧密交换信息。（当年）我也十分注意与通产省和外务省干部间的意见沟通。可以预计特朗普政府将提出强硬要求，但希望能携手合作渡过难关。（完）

 　　××　　××

　　榊原英资1941年出生于神奈川县。毕业于东京大学，1965年进入大藏省工作，1997～1999年担任财务官，2010年起担任青山学院大学特聘教授。

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