瑞穗综研高级经济学家建议日美展开一揽子经济讨论

【共同社3月15日电】日本经济产业相世耕弘成即将访美并于16日与美国商务部长罗斯举行会谈，在此之前共同社围绕与加强保护主义的特朗普政府的日美贸易谈判前景采访了瑞穗综合研究所高级经济学家小野亮。

问：会谈的意义何在？

答：在今年2月的日美首脑会谈上，双方确定了日本副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯的“高层经济对话”机制，而此次会谈将是仅次于此的经济领域重要部长级会谈。美国商务部长罗斯是著名知日派，曾担任纽约的日美交流团体“日本协会”主席等，也充分理解日本的弱势所在，因此应不急不缓，花些时间进行对话。

问：日本应如何推进合作呢？

答：如果分领域开展谈判，农业和汽车领域将受到攻击，形势变得严峻。可能更为重要的是能否包括基建和能源在内，作为一个整体一揽子地展开讨论。

问：美国的基础设施正在加剧老化。

答：美国东海岸部分历史老街等基础设施老化现象严重。民间资金鲜少进入基建投资领域，资金筹措并不顺畅。由于还在围绕降低投资门槛的税制改革等进行讨论，也有可能利用来自日本的资金。

问：讨论可能还将涉及能源相关话题。

答：日本的能源采购地集中在中东地区，但不受制于中东局势而向美国进口也十分重要，采购页岩气等是今后也值得期待的领域。美国总统特朗普重视化石燃料行业，符合两国利益，而这也有望起到减少对日贸易逆差的效果。

问：铁路建设方面呢？

答：日本的铁路出口面临美国的种种限制，但有望放宽。希望能出口运行系统等全套安全装置，有助于减少事故的发生。（完）

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小野亮 1967年出生于山形县。毕业于东京大学。1990年进入富士综合研究所（现瑞穗综合研究所）。2010年起成为瑞穗研究所高级经济学家。