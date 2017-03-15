详讯：马方称根据金正男孩子DNA确认其身份

【共同社吉隆坡3月15日电】马来西亚副总理扎希德15日就朝鲜的金正男遇害案表示，马警方根据从金正男孩子采集的样本进行了DNA鉴定，确认了死者身份。金正男有多名子女，包括儿子金韩松，但扎希德没有提及样本取自哪个孩子。

朝鲜主张遇害的是朝鲜籍男性“金哲”而不是金正男，与马方观点对立。

马来西亚警察总长哈立德10日宣布，已最终确认死者身份是金正男，但以确保“证人安全”为由没有透露确认的方法。

据韩国情报机构“国家情报院”介绍，关于金正男的家人，其妻子和儿子在北京，还有一名女性和儿子金韩松及女儿住在澳门。

围绕金韩松，一名自称是该人的男子在视频网站“Youtube”上发布视频称“父亲被杀害”。金韩松被认为已转移至安全的场所。

据马来西亚警察和当地报纸称，近日获悉金正男戴着刻有家人肖像等的两种项坠，其所持物品、纹身和脸上的痣等身体特征也是身份确认的重要补充资料。

扎希德还透露，关于马来西亚和朝鲜解除禁止对方公民离境的措施以及马政府保管的金正男遗体处理等的两国政府磋商已于13日开始，15日仍在继续。（完）