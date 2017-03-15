Close

共同网

2017年03月15日 23時06分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

东芝提供新担保以请求银团维持贷款

2017年03月15日

　　【共同社3月15日电】处于经营重组期的东芝公司15日在东京总部召集会议，向有交易关系的银团告知将提供新担保的方针，请求到4月底前继续提供贷款。自去年12月美国核电业务出现巨亏以来，这已是东芝第三次请求继续贷款。

　　当天，受2015年财务造假问题曝光影响，东芝股票被指定为存在退市风险的“监理股票”。为解除这一指定，东芝向东京证券交易所提交了“内部管理体制确认书”。

　　提供的新担保包括拆分半导体业务成立的新公司“东芝存储”（暂译）的股份及持有的不动产、集团公司的股份等。东芝要求银团就提供担保和继续贷款于本月内作出答复。

　　三井住友、瑞穗、三井住友信托银行这3家主力银行表明了将继续提供支援。东芝现在正接受主力银行及地方银行提供的约2800亿日元（约合人民币169亿元）联合贷款。银团中出现了对今后经营感到不安的声音，东芝希望通过提供担保谋求银团的理解。

　　会议上，东芝就再次推迟公布2016财年前三财季（4月至12月）财报的原委等作出了解释。银团方面表示也有意见对此番原委和担保的设定方法感到不满，能否维持团结也存在不确定的一面。

　　东芝提交为解除监理股票指定的文件后，东交所将花费数月时间决定维持上市还是退市摘牌。因财务造假问题，东芝此前已被指定为敦促改善内部管理的“特设注意市场股票”。如要解除监理股票指定，需要获得防止造假体制等得以完善的承认。

　　此外，东芝预计将在2016财年结束的今年3月底陷入资不抵债，即使能维持上市也将降级至二板市场基本已成定局。

　　与向银团贷款时相比，东芝经营状况出现恶化，或许已不符合当初的贷款条件。银团此前表示会到3月底维持贷款余额。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月09日安理会召开紧急会议 日美韩拟构筑对朝包围网
  2. 2017年03月08日王毅称日本需治“心病” 日中关系难免长期停滞
  3. 2017年03月09日日本国际协力银行与中国国开行签订业务合作协议
  4. 2017年03月10日热点：震后六年继续摸索“重建奥运” 灾区寄望圣火接力
  5. 2017年03月11日侧记：马方确认金正男身份的手法引发猜测

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网