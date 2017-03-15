东芝提供新担保以请求银团维持贷款

【共同社3月15日电】处于经营重组期的东芝公司15日在东京总部召集会议，向有交易关系的银团告知将提供新担保的方针，请求到4月底前继续提供贷款。自去年12月美国核电业务出现巨亏以来，这已是东芝第三次请求继续贷款。

当天，受2015年财务造假问题曝光影响，东芝股票被指定为存在退市风险的“监理股票”。为解除这一指定，东芝向东京证券交易所提交了“内部管理体制确认书”。

提供的新担保包括拆分半导体业务成立的新公司“东芝存储”（暂译）的股份及持有的不动产、集团公司的股份等。东芝要求银团就提供担保和继续贷款于本月内作出答复。

三井住友、瑞穗、三井住友信托银行这3家主力银行表明了将继续提供支援。东芝现在正接受主力银行及地方银行提供的约2800亿日元（约合人民币169亿元）联合贷款。银团中出现了对今后经营感到不安的声音，东芝希望通过提供担保谋求银团的理解。

会议上，东芝就再次推迟公布2016财年前三财季（4月至12月）财报的原委等作出了解释。银团方面表示也有意见对此番原委和担保的设定方法感到不满，能否维持团结也存在不确定的一面。

东芝提交为解除监理股票指定的文件后，东交所将花费数月时间决定维持上市还是退市摘牌。因财务造假问题，东芝此前已被指定为敦促改善内部管理的“特设注意市场股票”。如要解除监理股票指定，需要获得防止造假体制等得以完善的承认。

此外，东芝预计将在2016财年结束的今年3月底陷入资不抵债，即使能维持上市也将降级至二板市场基本已成定局。

与向银团贷款时相比，东芝经营状况出现恶化，或许已不符合当初的贷款条件。银团此前表示会到3月底维持贷款余额。（完）