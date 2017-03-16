安倍与莫桑比克总统会谈 一致谴责朝鲜射弹

安倍与莫桑比克总统会谈 日本首相安倍晋三3月15日下午在官邸与莫桑比克总统纽西（左）会谈。（共同社）

【共同社3月15日电】日本首相安倍晋三15日与非洲南部国家莫桑比克的总统纽西在官邸会谈，关于朝鲜多次发射弹道导弹并进行核试验，确认以最强烈的措辞予以谴责。双方一致认为朝鲜半岛的紧张局势正在加剧，就要求朝鲜停止挑衅行为并遵守联合国安理会决议达成共识。两位首脑在会谈后发表了写入会谈成果的联合声明。

莫桑比克是与朝鲜保持邦交的友好国家。日本意在展现积极姿态促使被指与朝鲜进行武器交易的非洲加强对朝施压。

双方首脑考虑到海洋活动活跃的中国，在联合声明中强调了航行和海上飞行自由以及和平解决纷争的重要性。安倍说明了东海和南海的现状。莫桑比克方面表示在海洋安全上尊重日本的立场。

围绕联合国安理会改革，双方确认了应迅速推进常任理事国和非常任理事国的扩大，并表示两国决心加强合作。

在经济领域，双方一致同意促进日本向天然气和煤炭等资源丰富的莫桑比克投资。还表示将在日本重点支援的北部港湾设施建设中推进合作。（完）