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详讯：防卫省统幕官员曾指示不公布PKO日报 在野党加强批评

2017年03月16日

　　【共同社3月16日电】16日，据多名日本防卫省官员透露，关于声称已销毁的南苏丹联合国维和行动（PKO）派遣部队日报在日本陆上自卫队得到保存一事，陆上自卫队一度探讨过公布之后，防卫省统合幕僚监部的官员指示其不要公布保存的事实。防卫相稻田朋美指示展开特别防卫监察力争查明全貌，在野党就围绕日报的一系列问题认为“这是一次又一次的隐瞒”正加强批评。

　　防卫省武官最高领导、统合幕僚长（相当于联合参谋部参谋长）河野克俊在记者会上强调称：“隐瞒对于组织而言会成为致命性的打击，这是我的信念。”关于事态发展成需要接受监察的地步，他称“必须深刻认识问题”，表达了会全面配合防卫监察总部调查的想法。

　　陆上幕僚长冈部俊哉表示：“由于会接受特别防卫监察，不便发表评论。”

　　围绕公开日报信息的要求，防卫省以当地部队及上级部队“陆自中央快速反应集团”（CRF）“已经销毁”为由，于去年12月2日决定不予公开。不过，当月26日在东京市谷的防卫省统合幕僚监部内发现了电子数据。并且，此次在陆上自卫队内部也新发现了保存到今年1月前后。

　　据相关人士称，对于探讨过公布的陆上自卫队，统幕被称为“文官”的防卫官员下达了指示，要求不要公布保存的事实。

　　稻田在众院安全保障委员会会议上强调“将彻底调查，若存在需要改正的隐瞒体制，会以我的责任去改善”。在野党方面进行追究，要求尽快履行说明责任。稻田对其反复说明称“将通过监察彻底调查”，持续避谈事实关系。（完）

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