详讯3：日美外长要求朝鲜停止挑衅 望中国发挥作用

美国务卿与安倍在东京举行会谈 图为3月16日下午，美国国务卿蒂勒森（左）与日本首相安倍晋三在会谈前握手。摄于首相官邸。（共同社）

【共同社3月16日电】日本首相安倍晋三、外相岸田文雄16日在东京都内与美国国务卿蒂勒森分别举行了会谈。双方就朝鲜核与导弹开发达成一致称“决不能容忍”，将为加以阻止而探讨新手法。蒂勒森在与岸田一同出席的联合记者会上表示，“过去20年的对朝政策是失败的。需要新的方式。”为了具体落实应对朝鲜的防卫合作，双方商定了将加快协调以尽快举行由外交及防务部门部长级官员参加的“日美安保磋商委员会”（2+2）会议。

双方还确认了将向中国做工作，对朝加强施压。安倍与蒂勒森围绕对朝政策，一致认为日美间共享战略目标很重要。安倍肯定道：“在亚太地区安全保障环境变得严峻的情况之下访问日本是合乎时宜的”。

蒂勒森就特朗普政府推进的调整对朝政策事宜介绍称“全部选项都摆在台面上”，暗示了不排除动用军事力量的想法。

在这之前的外长会谈上，日美外长就美国着手探讨的把朝鲜再度列为“支持恐怖主义国家”一事确认了会紧密展开意见沟通。双方同意将要求朝鲜停止挑衅行为和遵守联合国安理会决议，并就日美韩三国加强合作很重要达成了一致。

岸田在记者会上就调整对朝政策问题表示，“传递日方想法，切实磨合了政策。日美今后也会形成一致的立场。”蒂勒森也回应称“与岸田坦率地进行了讨论”。不过没有透露具体的磋商内容。

会谈中，对于中国推进军事基地化的南海问题，双方共享了关切。蒂勒森称尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）是《日美安保条约》适用对象，强调“反对以单方面的行为威胁日本的施政权”。此外还就把冲绳县的美军基地负担以可见形式减轻达成了共识。

关于就慰安妇问题“最终且不可逆的解决”达成一致的2015年12月的日韩共识，岸田介绍称履行共识很重要。蒂勒森表示了支持。（完）