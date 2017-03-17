详讯：美国政府担忧东芝经营状况 日美同意共享信息

日本经产相与美国商务部长罗斯会谈 当地时间3月16日，日本经济产业相世耕弘成（右）在华盛顿与美国商务部长罗斯举行会谈。图为两人握手。（共同社）

【共同社华盛顿3月16日电】日本经济产业相世耕弘成当地时间16日在美国首都华盛顿与该国商务部长罗斯及能源部长佩里等举行会谈后召开记者会，透露两位部长就因西屋电气（WH）损失膨胀的东芝指出“其财政稳定性对美国很重要”。这可能是出于对在美核电建设及就业影响的担忧，双方就共享信息达成了一致。

部长级官员之间探讨个别企业经营状况实属罕见。在预定4月举行日美“高层经济对话”前，双方也确认了经济合作的重要性。

东芝受WH损失扩大的影响陷入经营危机，世耕介绍了日本政府掌握的信息。据悉，东芝正探讨申请对WH适用《美国联邦破产法》第11条，因此美国政府对参与核电建设的美国电力公司提供的债务担保造成国民负担的问题被指出，但没有谈及申请适用事宜。

此次访美是为日本副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯的高层经济对话铺路，旨在试探特朗普政府要求日本开放汽车和农产品市场的真实想法。但世耕就美方是否提出了苛刻要求未明确表态，称“不便透露细节”。

有关亚太地区贸易，世耕向罗斯解释了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的经济、战略重要性以谋求理解。关于与中国的贸易问题可能也进行了深入讨论。

世耕还与佩里确认，将在美国液化天然气（LNG）液化基地建设方面开展合作。（完）