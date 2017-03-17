众参两院议长敲定制定退位特例法的国会见解 3月17日下午，日本众参两院正副议长正式敲定了以制定仅限当今一代天皇允许退位的特例法为主要内容的国会见解。图为首相安倍晋三从参院议长伊达忠一、众院议长大岛理森手中接过见解。右一为官房长官菅义伟。（共同社）

【共同社3月17日电】围绕日本天皇退位问题，众参两院正副议长17日下午在参院议长公邸召开各党派全体会议，正式敲定了以制定仅限当今一代天皇允许退位的特例法为主要内容的国会见解。众院议长大岛理森将内容告知首相安倍晋三。在除自由党外的朝野政党赞同的这份国会见解中，明确提出将在《皇室典范》附则中加入表明特例法与典范关系性的规定，将两者视为“一体”。此举旨在消除违宪嫌疑，作为今后天皇退位之际的先例。

安倍此前表示将尊重国会意向，政府将以这份见解为核心框架推进法案起草工作，考虑在5月黄金周长假结束后向国会提交特例法案并力争在本届国会期间通过。

见解围绕应写入特例法的内容进行了详述。关于去年8月天皇发表的视频讲话，指出“可见天皇深受国民爱戴”。此外还提及了天皇对于履行公务等感到困难的现状，并写入皇太子目前已经超过当今天皇即位的年龄。据称通过采取这一法律形式，一旦出现今后天皇退位的情况，国会将能够就应否退位斟酌各项情况作出判断，防止恣意退位或强制退位。

见解中还提及了为确保皇位继承稳定而创设“女性宫家”等问题，敦促政府在特例法实施后尽快研究。围绕结论得出时间，称各党派将进行磋商以努力写入表决时的附带决议，因此未写入见解。

会议要求政府严肃对待写入国会见解的“立法府全体意见”，强烈要求一旦完成特例法案大纲的制定，要向各党派出示并获得确认。（完）