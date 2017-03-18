日经产相强调访美会谈成果 对高层经济对话有所警惕

【共同社华盛顿3月17日电】日本经济产业相世耕弘成16日在美国首都华盛顿与该国商务部长罗斯等会谈后举行记者会，就贸易问题强调成果称：“在首脑会谈的延长线上开展了讨论。”分析认为，会谈估计还就开放汽车和农产品市场的双边谈判进行了讨论，对于美方在定于4月举行的日美“高层经济对话”中提出强硬主张的警惕感正在增强。

“不便透露细节。”记者会上当被问及美方提出的要求等会谈的具体内容时，世耕多次回避解释。罗斯在10日的记者会上曾称与日本的双边贸易协定“优先度非常高”，有意尽早启动谈判。

为准备举行由日本副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯挂帅、讨论有关贸易与投资规则的高层经济对话，世耕此次访美旨在就此协调课题。除了作为美贸易政策核心人物的罗斯外，还与美能源部长佩里等举行了会谈。

世耕透露称，在与罗斯的会谈中指出应该在亚太地区建立自由公平的规则，强调了跨太平洋伙伴关系协定（TPP）的重要性。

世耕还向很关注美国对华贸易逆差的罗斯介绍了东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判情况。他主张，不是想在不提高自由化水平的情况下尽快谈妥的中国，而是将由日本来主导争取达成高水平的协定。有分析认为，这是考虑到美国最终也加入的讨论。

世耕在记者会上强调了就陷入经营危机的东芝进一步共享信息等会谈的成果，但特朗普政府中陆续出现了要求日本开放汽车和农产品市场的声音。（完）