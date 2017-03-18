详讯：日美财长就避免货币贬值竞争达成一致

日美财长就避免货币贬值竞争达成一致 3月17日，日本财务相麻生太郎（左）在德国巴登-巴登与美国财政部长努钦首次会谈。图片由财务省提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社巴登-巴登3月18日电】日本财务相麻生太郎17日在到访的德国西南部城市巴登-巴登与美国财政部长努钦首次会谈，就避免货币贬值竞争达成一致。麻生向媒体介绍称，对努钦表示“有必要对抗保护主义”，努钦未表示反对。双方还确认在对朝鲜的经济制裁上日美将继续合作。

会谈是在17日（日本时间18日凌晨）开幕的二十国集团（G20）财长和央行行长会议之前举行。双方能否围绕汇率政策协调认识、避免美国特朗普政府单方面对日施压成为了焦点。

二人就围绕汇率继续展开密切磋商达成共识。美总统特朗普认为日元贬值美元升值是造成美国贸易赤字的原因之一，视日本的政策是“引导日元贬值”，因此存在问题。日本希望借本次会谈之机与美方就汇率稳定的重要性达成共识，并强化合作。

据美国财政部称，双方确认了日美关系的重要性，并就为推动全球经济加速增长应当紧密合作达成一致。努钦指出在朝鲜问题上合作的重要性。围绕对朝关系，日本外相岸田文雄和美国国务卿蒂勒森也于16日在东京举行了会谈，围绕特朗普政府已着手研究重新把朝鲜指定为“支恐国家”，双方确认了将保持密切沟通。

两国财长在会谈中还就最快4月开始的日美经济对话交换了意见，拟今后加速议题的调整，把防止企业跨国逃税及“边境税”等美政府探讨的税制改革等作为核心。

关于美国的税制改革，麻生提出要求称：“希望能够维持双赢的关系。”

麻生和努钦曾于上月16日举行电话磋商，确认了将加强合作以促进日美经济发展。（完）