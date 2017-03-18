独家：G20财长会议声明草案中列入以往汇率协议事项

G20财长会议声明草案中列入以往汇率协议事项 二十国集团（G20）财长和央行行长会议的参加者合影留念。3月17日摄于德国西南部城市巴登-巴登。（图片不出售）（Getty＝共同社）。

【共同社巴登-巴登3月18日电】18日获悉了正在德国举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议的最新联合声明草案。草案列举了控制外汇市场剧烈变动、避免货币贬值竞争等汇率相关的以往协议的全部事项。这些事项在原案阶段曾被删除，但希望为干预汇率留有余地的日本，以及批评汇率操纵的美国各怀心思主张明确写入，因此再次写进了顾及到双方观点的表述。

在贸易政策这一焦点问题上，以往声明中“对抗保护主义”的表述因美国的强烈反对，未写入此次的声明草案。在17日的讨论中，多个主要国家提出异议称“绝对不能破坏推进自由贸易这一G20的立场”，对表述继续进行了调整。

将于18日下午（日本时间当天深夜）通过的声明中有可能不写进上述内容。认为特朗普政府主张的“美国第一主义”导致推进自由贸易的决心减弱的观点或将扩大。

关于汇率，草案修改了仅表示“再次确认以往的协议”的原案，具体写入了“再次确认汇率的剧烈波动和无序震荡会给经济及金融稳定带来负面影响这一点”，以及应避免为增加出口而引导本国货币贬值的“货币贬值竞争”等内容。

有分析认为，日本希望明确提出汇率剧烈波动时也允许介入市场这一共识，但美国则欲阻止中国和日本等国的汇率操纵。

考虑到英国脱离欧盟以及保护主义政策等，声明草案指出“全球经济存在下行风险”。强调为促进全球经济稳固增长，需调动金融、财政和结构性改革三大政策。认为仅靠金融政策难以实现均衡的增长，再次提出还应重视财政纪律。

G20在17日（日本时间18日凌晨）结束第一天的讨论。财务相麻生太郎阐述日方关于自由贸易的立场，称“必须基于自由且公正的贸易规则”，使用了特朗普喜欢的“公正”一词。（完）