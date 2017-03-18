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东京丰洲市场地下水再次检测出有害物质

2017年03月18日

东京丰洲市场地下水再次检测出有害物质

东京丰洲市场地下水再次检测出有害物质

图为东京都江东区的丰洲市场。（共同社）

　　【共同社3月18日电】近日对东京都政府相关人士采访中获悉，都政府在丰洲市场（东京都江东区）再次实施的地下水监测调查中，在多处地点检测出超过环境标准值的有害物质，其中苯高达标准值的数十倍，还检出了根据标准不应出现的氰。

　　该结果将在19日召开的“专家会议”上汇报。知事小池百合子关于全球知名水产批发市场筑地市场（中央区）能否搬迁至丰洲一事，称“等待再次调查的结果，将进行综合判断”，或不得不做出极为艰难的决断。

　　今年1月公开的上次第9次调查的结果显示，苯最大含量是环境标准值的79倍，还检出了氰。据相关人士透露，再次调查中苯的数值超过了第9次调查。

　　地下水监测调查是东京都为了确认土壤污染对策的效果而实施。在第9次调查中，201处地点内有72处检测出有害物质等，数值急剧上升，专家会议和都政府以大幅超过标准值的地点为主对29处再次进行了调查。本次调查由专家会议成员监督水的采样，由多家机构进行了分析。结果似乎未出现较大差异。

　　围绕第9次调查，已获悉为尽快进行作业，都政府向负责调查的公司提出采取不同于以往的步骤。调查时必须进行抽出井内积水的“清洗”作业，第1至8次调查在清洗后的第二天或第三天采样，但第9次调查在清洗当天进行了水的采样。

　　再次调查中分别在清洗当天和次日进行了采样和分析。专家会议还将就过去的调查是否妥当进行验证。

　　截至第7次的调查显示各指标均低于环境标准值，但去年9月公布的第8次调查中，检测出环境标准值1.1～1.4倍的苯和1.9倍的砷。（完）

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