分析：日本前桥法院的判决或影响东电经营

【共同社3月18日电】日本前桥地方法院17日作出判决，勒令东京电力控股公司就福岛核事故支付赔偿金，如果相同的判决接连出现，向灾民支付的赔偿费用恐将进一步增加。东电社长广濑直己在当天举行的记者会上表示“只要造成了损失就必须赔偿”，影响还可能波及公司经营。

判决认为巨大海啸能够预见、事故可以预防。至今估算的赔偿费用总额为67425亿日元（约合人民币4128亿元），但正在进行的同类诉讼约有30起，原告约1.2万人，赔偿费用将在多大程度上增加变得难以预料。

如果其他的裁决也认可索赔的依据，处于经营重组期的东电将背负新的不安因素。

东电定期调整赔偿费用估算额，通过原子能损害赔偿和报废等支援机构接受资金援助，向灾民支付赔偿。所借资金将由东电和拥有核电站的大型电力公司以负担金的形式偿还给机构。

据分析，判决认可的赔偿也将通过上述机构进行支付，但东电相关人士就影响表示“现阶段什么也不好说”。

如果对东电安全对策的不安情绪高涨，柏崎刈羽核电站（位于新潟县）的重启要获得当地同意可能会更加困难。（完）