G20联合声明“反对保护主义”等表述因美反对被删除

日本财务相麻生太郎召开记者会 当地时间3月18日，G20财长和央行行长会议闭幕后，日本财务相麻生太郎在德国西南部城市巴登-巴登召开记者会。右侧为日本央行行长黑田东彦。（共同社）

【共同社巴登-巴登3月19日电】在德国举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议18日通过联合声明后闭幕。以往声明中“反对保护主义”的表述因美国的强烈反对，未被写入其中，为实现自由贸易的国际团结出现动摇。

声明还删除了有关援助难民和全球变暖对策等表述。美国总统特朗普新签发的总统令限制6个伊斯兰国家公民入境，并主张退出全球变暖对策新框架《巴黎协定》。不仅在贸易领域，美国政府持消极态度的领域在声明中悉数消失。

在汇率方面，沿袭了以往的声明，明确写入不欢迎外汇市场剧烈波动的共识，以及“避免货币贬值竞争”等内容。这些事项在最初草案阶段曾被删除，但考虑在出现剧烈波动时不惜干预市场的日本以及批评他国操纵汇率的美国，最终决定将其写入。

在去年7月发布的最近一份声明中曾明确写入了“对抗一切形式的保护主义”。但特朗普政府首次参加G20后，出于削减贸易逆差的考虑，要求对这一表述加以变更。在其它国家反对的情况下，会议进行最大限度的调整之后，仅在声明中提到“为提高贸易对经济的贡献程度而努力”。

美国财政部长努钦在闭幕后的记者会上再次强调了“自由且公正的贸易很重要”的认识。另一方面，担任主席国的德国财政部长朔伊布勒回顾有关贸易的讨论时称：“很复杂”，表示磋商陷入了僵局。法国财政部长萨潘发表声明称：“未能达成令人满意的结论，十分遗憾。”

据中国中新社报道，中国的财政部长肖捷在会上主张：“G20的成员国应促进全球化的贸易和投资，坚决反对贸易保护主义。”

G20联合声明认为全球经济“存在下行危险”，考虑到英国脱离欧盟和美国政策的不透明感，对此表示警惕。并确认了为促进全球经济可持续增长，需对货币、财政政策和结构性改革进行总动员。并再次确认了为断绝恐怖活动资金来源的决心。

本次会议在17日开幕，日本由财务相麻生太郎和日本央行行长黑田东彦出席。（完）