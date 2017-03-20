日政府将与联合国合作防止自卫队员再被误扣

【共同社3月19日电】共同社19日在向日本防卫省的采访中获悉，在南苏丹参与联合国维和行动（PKO）的5名自卫队员一度被扣押的问题，涉及此事的南苏丹政府军士兵为2人。联合国工作人员虽是取缔武器的例外处理对象，但估计军队的底层没有得到有效控制，防卫省打算与联合国合作防止类似事件再次发生。

据防卫省发布的消息称，5名自卫队员18日在首都朱巴市内采购物品时被政府军扣押，约1小时后获释。他们身着有太阳旗图案的迷彩服并携带着枪支，被负责取缔武器的2名士兵带走。对日本大使馆的照会，南苏丹政府道歉称“（他们）不知道联合国工作人员是例外处理，一部分士兵产生了误会”。被扣期间，他们的枪支也被一度没收。

自卫队员们当时正在采购用于与当地居民通过体育活动进行交流的服装，属于为官方活动执行“任务中”。但并不是在基础设施建设等联合国赋予的主要任务期间发生的问题，防卫省决定将不采取提高部队的警戒等级等措施。

南苏丹政府长期存在着对PKO支持反政府势力的疑心。本次的问题除了暴露底层士兵没有得到统率的情况，背后也有可能是对联合国工作人员的不满。

在南苏丹的维和行动中，陆上自卫队员被扣押尚属首次。防卫省将与实施主体的“联合国南苏丹特派团（UNMISS）”合作，让南苏丹政府彻底保障联合国工作人员的安全等，以防类似事件再次发生。（完）