西之表市第二轮市长选举反对FCLP派候选人当选 3月19日晚，八板俊辅在鹿儿岛县西之表市第二轮市长选举中首次当选。（共同社）

【共同社3月20日电】鹿儿岛县西之表市第二轮市长选举19日举行投计票，反对中央政府探讨的在该市无人岛马毛岛进行美军航母舰载机陆上模拟起降训练（FCLP）的无党派新人、原报社记者八板俊辅（63岁）首次当选。包括赞成派在内的其他3名无党派新人败北。政府已启动获得用地的手续，但今后可能无法按计划实现。

八板获得2951票，赞成FCLP的原该市议会议员滨上幸十（66岁）获得2684票，位居第二。此次选举投票率为71.65%，比1月选举时低了5.61个百分点。1月的选举中，没有候选人达到当选必须的法定得票数（有效投票总数的四分之一），因此举行了第二轮选举。

八板在当选后向媒体表达决心称：“训练场绝对不适合马毛岛。需要让中央政府和县政府理解本该有的使用方式。今后将把地方的愿望制定成计划，并告知（中央和县政府）。”

因现任市长宣布将引退，1月参选的6名新人中，除八板外，反对派还有原市议会议员小仓伸一（64岁，1924票）、榎元一已（63岁，1899票）参选。赞成派中滨上再次参选。反对派列举事故及噪音的担忧、滨上则列举美军整编补助金等地区经济振兴效果呼吁支持。

FCLP目前暂时在太平洋上的硫黄岛（东京都）实施。随着航母舰载机将从神奈川县的厚木基地转移至山口县的岩国基地，日本政府探讨在马毛岛建设自卫队设施用于训练。另外，还设想用作隶属美军普天间机场（位于冲绳县宜野湾市）的新型运输机“鱼鹰”训练转移地。（完）