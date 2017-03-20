G20联合声明引发激烈争论 国际协调机制出现动摇

日美财长就避免货币贬值竞争达成一致 3月17日，日本财务相麻生太郎（左）在德国巴登-巴登与美国财政部长努钦首次会谈。图片由财务省提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社巴登-巴登3月20日电】在德国举行的今年首次二十国集团（G20）财长和央行行长会议出现了各国围绕联合声明激烈争论的罕见场面。这是由于主张“美国第一”的特朗普政府对明确写入“反对保护主义”进行了阻止。该表述最终未被写入声明，国际协调机制出现动摇。在此形势下，中国开始试图替代美国、扮演自由贸易的旗手角色。日本则担心与美国发生摩擦，采取了观望态度。

▽没有认同

“特朗普政府不希望打贸易战。”美国财长努钦于G20会议开幕前一天的16日在德国柏林召开记者会，就特朗普政府的贸易政策谋求理解。不过，全球第一大国美国可能不再支持二战后推动经济发展的自由贸易一事令各国感到强烈担忧。

总统特朗普就任后立即宣布退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。为增加美国的出口、创造就业，要求与各国缔结有利于本国的贸易协定，对于存在不公平情况的贸易对手将不惜征收惩罚性高关税。

“必须与保护主义相抗衡。”日本财务相麻生太郎17日在首次会谈时不忘提醒努钦。麻生向记者解释称“没有遭到反驳”，但估计也没有获得认同，美财政部在会后发表的文件甚至没有透露是否曾就贸易展开讨论。

▽转变方向

以英国脱离欧盟（EU）和极右翼政党在法国得势、特朗普在美国总统大选中受欢迎等为背景，G20在财长和央行行长会议声明中写明“与保护主义相抗衡”成为常态。但这一次却遭到特朗普政府的极力反对。

据相关人士透露，美国表示“无法赞同以当下不公平的自由贸易为前提的反贸易保护主义”，要求变更声明。会议主席国德国提出“强化公平开放并带来繁荣的国际贸易制度”等替代方案，但与美国的协调极为困难。

日本原来的立场是“将反贸易保护主义写入声明为好”，但轻易转变方向，改为不拘泥于表述的态度。日方似乎认为，为了平稳度过被认为是“此行关键”（外交相关人士语）的日美财长会谈，在贸易问题上与美国对抗并非良策。

麻生在首日的讨论中强调称：“必须基于自由且公平的贸易规则。”使用了特朗普喜欢的“公平”一词。对于日美财长就“避免竞争性货币贬值”达成一致，日方随行人士表示“松了一口气”。

▽对日批判

中国国家主席习近平在G20会议召开前的16日与德国总理默克尔举行电话会谈，表示中国将推动建设开放型世界经济，似乎是在针对美国。中国显然已将特朗普政府上台后G20出现动摇的现状视作在国际经济领域提高影响力的绝佳机会。

日本将于4月与特朗普政府启动“高层经济对话”。预计美方将要求日本撤销农产品关税并开放汽车市场。

关于日本贸易政策的世界贸易组织（WTO）审议会议本月发布报告称日本“农产品关税较高”，并要求下调。仅就这一点，如果在经济对话中采取错误应对，日本恐怕将作为对贸易自由化持消极态度的国家，遭到国际社会的批评。（完）