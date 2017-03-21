详讯：日法首脑将推进核能和防务领域合作达成一致

日法首脑将推进核能和防务领域合作达成一致 3月20日，法国总统奥朗德（右）和日本首相安倍晋三在巴黎结束联合记者会后握手。（共同社）

【共同社巴黎3月21日电】日本首相安倍晋三20日晚在法国总统府与法国总统奥朗德举行会谈，双方就推进民用核能研发领域的合作达成一致。其主要内容是加速合作推动高速反应堆投入实际应用。会谈后的联合记者会上，安倍透露称，防务领域将首次实施日本海上自卫队与法美英的四国联合演习，并表示欢迎称此事“意义深远”。该演习将在美属关岛等亚太地区进行，有分析认为，这是考虑到近年来扩大海洋活动的中国而实施。

受美国总统特朗普上台后保护主义倾向抬头影响，日法两国首脑确认了自由贸易的重要性。此外双方还商定为早日缔结日本和欧盟（EU）间经济伙伴协定（EPA）而展开合作。

由于奥朗德5月即将离任，此次会谈估计将成为两人间的最后一次首脑会谈。

有关核能合作，陪同安倍访法的经济产业相世耕弘成与法国环境部长罗雅尔签署了相关文件。除高速反应堆外，文件中还明确写到加强在核燃料循环利用政策方面的合作。两国正在推进法国力争本世纪30年代投入运转的示范反应堆“ASTRID”的共同研究。

两国首脑还共同出席了三菱重工等日企投资法国核能巨头阿海珐公司的签字仪式。

会谈中，双方首脑就联合演习一致认为，“将让印度太平洋地区成为自由开放的海域”。双方还确认，法国“圣女贞德”号直升机航母等的演练舰队将在4月底访日。

安倍对强行推进核与导弹开发的朝鲜提出强烈谴责，奥朗德也表示支持。在经济领域，安倍表示即便英国脱欧后仍对“强大的欧洲”给予支持。在联合记者会上，安倍强调称“日欧必须继续与美国一起高举自由贸易大旗。”奥朗德称，“日法关系可以进一步得到加强。”

安倍20日傍晚乘坐政府专机从德国飞抵巴黎。在法国之后，他还将访问比利时和意大利。（完）