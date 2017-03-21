安倍与默克尔会谈 称日欧应携手与美推进自由贸易

安倍与默克尔出席联合记者会 当地时间3月20日，日本首相安倍晋三与德国总理默克尔（右）在德国汉诺威举行首脑会谈，之后出席联合记者会。（共同社）

【共同社汉诺威3月21日电】当地时间20日中午，日本首相安倍晋三与德国总理默克尔在汉诺威举行会谈，双方就日本与欧洲应携手与美国共同推进自由贸易达成一致。此外，双方还一致认为持续进行核导开发的朝鲜已进入新的威胁阶段。针对5月下旬将在意大利召开的七国集团（G7）峰会，双方将加强合作。

两国首脑上一次会谈是去年7月。预计七国集团首脑中将有4人是首次出席G7峰会。鉴于此前默克尔与美国总统特朗普的会谈上暴露出两人在移民政策等问题上的分歧，安倍有意成为日欧的沟通桥梁。

在会谈后的联合记者会上，安倍强调“日欧必须与美国合作，高举自由贸易的旗帜。”默克尔表示“确认了日本与欧盟将推进合作。”

鉴于随着特朗普的上台等，保护主义趋势在全球抬头，两国首脑在会谈上确认了公正自由贸易的重要性，并围绕为日本与欧盟的经济伙伴关系协定（EPA）早日达成框架协议而努力合作进行了磋商。

除携手应对朝鲜问题的必要性外，安倍还再次表达了对加强东海与南海海洋活动的中国的关切。包括乌克兰局势在内，两国首脑就法治的重要性以及反对单方面改变现状的举动达成一致。此外，双方还围绕英国脱欧问题交换了意见。

安倍希望德国政府撤销针对福岛核事故而对福岛县产食品实施的进口限制。对此默克尔回应称将让专家之间进行协商。

19日晚，安倍乘坐政府专机抵达汉诺威机场。会谈后他启程前往法国，之后还将访问比利时和意大利，并于22日回国。（完）