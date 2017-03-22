详讯：朝鲜导弹发射失败 或为中程弹道导弹

【共同社3月22日电】日本政府相关人士22日透露，朝鲜可能在当天早晨7点左右从日本海一侧的东部元山附近发射导弹但失败。导弹的种类等尚不清楚，可能是射程涵盖日本的中程弹道导弹，防卫省正在加紧分析。美韩国防部门也已确认发射失败。导弹可能为1枚。

官房长官菅义伟在22日的记者会上称，“未确认有飞向我国的导弹，不认为发生了直接影响安全的事态”，并表示将保持“最大的关注”收集信息。

美军太平洋司令部发言人称“可能是在发射数秒后爆炸”。日美韩认为朝鲜可能将再次尝试发射，对此保持警惕。

美联社在此之前援引多名美国防部官员的话称，朝鲜可能会在数日内导弹发射。据悉除了卫星和无人机监视发现导弹发射台已经移动外，元山还建设了可能是供高官视察用的观摩席。不清楚这是否与此次发射有关。

朝鲜去年4月至6月从元山附近发射了共计6枚新型中程弹道导弹“舞水端”，除1枚外其余均在空中爆炸等以失败告终。本月6日，朝鲜从西北部东仓里同时发射了4枚中程弹道导弹“飞毛腿-ER”（射程1000公里），其中3枚落入了秋田县近海的日本专属经济区（EEZ）内。

朝鲜最高领导人金正恩1月1日宣布洲际弹道导弹（ICBM）发射试验准备已处于最后阶段，因此日美韩加强了监视。（完）