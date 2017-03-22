Close

共同网

2017年03月22日 21時32分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

详讯：朝鲜导弹发射失败 或为中程弹道导弹

2017年03月22日

　　【共同社3月22日电】日本政府相关人士22日透露，朝鲜可能在当天早晨7点左右从日本海一侧的东部元山附近发射导弹但失败。导弹的种类等尚不清楚，可能是射程涵盖日本的中程弹道导弹，防卫省正在加紧分析。美韩国防部门也已确认发射失败。导弹可能为1枚。

　　官房长官菅义伟在22日的记者会上称，“未确认有飞向我国的导弹，不认为发生了直接影响安全的事态”，并表示将保持“最大的关注”收集信息。

　　美军太平洋司令部发言人称“可能是在发射数秒后爆炸”。日美韩认为朝鲜可能将再次尝试发射，对此保持警惕。

　　美联社在此之前援引多名美国防部官员的话称，朝鲜可能会在数日内导弹发射。据悉除了卫星和无人机监视发现导弹发射台已经移动外，元山还建设了可能是供高官视察用的观摩席。不清楚这是否与此次发射有关。

　　朝鲜去年4月至6月从元山附近发射了共计6枚新型中程弹道导弹“舞水端”，除1枚外其余均在空中爆炸等以失败告终。本月6日，朝鲜从西北部东仓里同时发射了4枚中程弹道导弹“飞毛腿-ER”（射程1000公里），其中3枚落入了秋田县近海的日本专属经济区（EEZ）内。

　　朝鲜最高领导人金正恩1月1日宣布洲际弹道导弹（ICBM）发射试验准备已处于最后阶段，因此日美韩加强了监视。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年03月19日G20联合声明“反对保护主义”等表述因美反对被删除
  2. 2017年03月17日深度解读：“军事选项”成为焦点 朝鲜局势进入新阶段
  3. 2017年03月16日详讯：美国反对日本参加禁核条约谈判
  4. 2017年03月17日在华日企下架日本产食品 部分宣称报道与事实不符
  5. 2017年03月15日大分县着力招揽豪华客船 瞄准欧美香港富裕人群

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网