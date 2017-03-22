金正男案朝鲜嫌犯或假冒韩国人接近越南女嫌犯 图为金正男遇害案被控杀人罪的越南籍被告段氏香。照片由马来西亚警方提供。（图片不出售）（共同社）

【共同社河内3月22日电】22日获悉，因行凶杀害金正男而被控杀人罪的越南籍被告段氏香（28岁）去年10月曾向自己在首都河内工作的餐厅的店长表示，“要去韩国和韩国籍男朋友结婚。为作准备还要去马来西亚。”该店长接受共同社采访时透露了上述消息。

另据相关人士的话获悉，段氏香今年1月与被通缉的朝鲜籍男子Ri Jae Nam和Ri Ji Hyon乘坐同一班飞机从河内前往柬埔寨金边。可能是朝鲜籍嫌疑人伪装成韩国人接近被告，并唆使后者行凶。

据韩联社报道，Ri Ji Hyon的父亲曾任朝鲜驻越南大使，其本人也曾于2009年11月起在朝鲜驻越南大使馆工作1年零3个月。

据该店长称，段氏香在去年10月之前的约1年中在餐馆当服务员。据其在河内居住到去年11月的住处附近多名居民称，去年10到11月左右，曾目击到与两名嫌疑人酷似的两名男子三四次。据悉，他们乘出租车来与段氏香见面。

段氏香辞职前曾对店长表示，“要和韩国人结婚所以想辞职。在韩国还要拍电影”、“为制作韩国入境所需的身份担保文件，还会去一下马来西亚”。

据称，有关结婚对象，段氏香曾说：“他和韩国的父亲一起经营公司。父亲对我也很亲切，我想要什么都会买给我。”

段氏香就金正男案表示，“我以为是在拍恶搞视频”，主张自己无罪。据分析，两名嫌疑人案发后已回到朝鲜。（完）