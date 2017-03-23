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朝鲜或于近期再次发射导弹 意在牵制美国政策调整

2017年03月22日

　　【共同社北京3月22日电】22日早晨，朝鲜从日本海一侧的东部元山附近发射一枚导弹但失败。有分析认为，此举旨在牵制美国特朗普政府对朝政策的调整以及美韩联合军演。导弹发射后数秒内在空中爆炸，日本政府相关人士指出该导弹可能是射程涵盖日本的中程弹道导弹。朝鲜可能为克服失败而于近期再次强行试射，日美韩正加强监视。

　　据美国太平洋军透露，朝鲜于22日上午7点49分左右，从元山葛麻地区周边发射导弹。美国约翰･霍普金斯大学的分析网站“38 North”认为朝鲜去年在该地区建成导弹发射场，此次可能使用了该发射场。

　　美国国务卿蒂勒森15日至19日访问了日中韩三国，示意不排除动用军事力量，将推进对朝政策调整。朝鲜对此表示抗议，暗示可能发射搭载新型高功率引擎的弹道导弹等，摆出采取强硬对策的架势。

　　朝鲜下月11日将召开最高人民会议，15日将迎来已故金日成主席诞辰纪念日这一最大的纪念日。由于担心朝鲜配合一系列重要政治日程采取军事行动，日美韩已提高警惕。

　　发射导弹也可能意在抗衡美韩两军正在实施并将持续至4月下旬的“鹞鹰”野外机动演习。在去年该演习实施期间，朝鲜发射了中程导弹“舞水端”和“芦洞”等共8枚弹道导弹。其中，4月28日曾早晚两次从元山发射“舞水端”导弹。（完）

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