安倍结束访欧之行 呼吁七国集团加强团结

安倍结束访欧回国 3月22日傍晚，日本首相安倍晋三结束欧洲四国之行抵达羽田机场。（共同社）

【共同社3月22日电】日本首相安倍晋三结束对德国、法国、比利时和意大利这四个欧洲国家的访问，于22日傍晚乘坐政府专机抵达羽田机场。通过与德法意三国及欧盟首脑的会谈，呼吁七国集团（G7）为迎接5月下旬在意大利召开的峰会加强团结。安倍回国后将争取尽早通过2017年度预算和应对学校法人“森友学园”问题。

鉴于美国特朗普政府的贸易、移民和难民政策等在欧洲遭到反对，安倍在访问欧洲过程中呼吁日美欧保持协调。安倍与德国总理默克尔就包括美国在内应推进自由贸易达成一致。与欧洲理事会主席图斯克、欧盟委员会主席容克确认将尽快谈妥日欧经济伙伴关系协定（EPA）。

安倍向意大利总理真蒂洛尼承诺将为成功举办峰会提供协助。与5月即将退任的法国总统奥朗德就推进民用核能研发领域的合作达成共识。

关于森友学园问题，众参两院的预算委员会将于23日传唤有意辞职的理事长笼池泰典作为证人出席听证会。政治家是否参与国有地低价收购问题成为关注焦点。笼池声称曾接受安倍方面100万日元（约合人民币6万元）捐赠，但安倍对包括夫人昭惠在内的捐款予以全盘否定。（完）