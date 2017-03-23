东电摆脱国有化推迟2年 或增加国民负担

【共同社3月23日电】东京电力控股公司22日公布了新经营重组计划《新新综合特别事业计划》主要内容。由于福岛核事故处置费用增至约22万亿日元（约合人民币1.36万亿元），摆脱国有化的决定时间将从原计划的2017年3月底延后至2019年度。东电计划就核电业务及输配电业务与其他电力公司进行重组整合以提高收益能力，但其他公司态度谨慎，能否按计划实现尚是未知数。如果改革进程迟缓，需要更多的政府支援，或将增加国民负担。

东电控股常务执行董事文挟诚一在记者会上表示，将在今夏前成立研究重组的组织。根据计划，东电将尽快与其他电力公司成立联营体。

东电与原子能损害赔偿和报废等支援机构4月将向政府提交整体计划以接受认定，其中包括写入柏崎刈羽核电站（位于新潟县）重启时间的收支计划。能在多大程度上提出未写入计划主要内容的改革具体措施将成为焦点。

核事故赔偿费用将附加在电费上，去污费用则通过出售中央政府持有的东电股份来筹措。如果改革不能推进，东电的收益与股价得不到改善，可能导致电费上涨或增加国民负担。官房长官菅义伟22日在记者会上就东电表示：“切实实现改革是至关重要的。”

为使东电加快改革，政府还考虑调整东电的经营体系。

上述支援机构持有东电有表决权的过半股份，事实上东电已被国有化，因此其他电力公司担心政府会过多参与重组整合，产生核事故相关的费用负担。因此计划规定，将研究“东电负担赔偿与报废费用后，其业务活动也不会受到妨碍的机制”。

考虑将现有国内火电业务移交给与东电对半出资的JERA的中部电力公司预计结合上述内容将表示同意。

此外，主要内容中还写入机构将于今秋确认重组整合的进展。

关于柏崎刈羽核电站的重启，东电请求其他电力公司在技术层面及与当地对话等方面给予配合，以期挽回因核事故损失的信誉。（完）