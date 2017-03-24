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2017年03月24日 23時27分

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详讯：日防卫相下令撤回南苏丹PKO陆自部队

2017年03月24日

　　【共同社3月24日电】日本防卫相稻田朋美24日下达了撤回派往南苏丹参加联合国维和行动（PKO）的陆上自卫队部队的命令。部队将在剩余的铺设道路等作业结束后，于5月底前陆续回国。日本派遣部队参与的PKO将结束，政府将摸索包括向其他PKO派遣部队在内的自卫队新的海外贡献方式。

　　稻田下令前在防卫省召开干部会议，强调：“高度评价每一个队员的努力。他们是日本的骄傲。”指示为迎接队员回国要做好万全准备。

　　防卫省将向南苏丹及周边国家派遣撤回支援队约60人，负责向联合国出让装备的相关手续等。本月27日将率先派遣当地调整小组为部队撤回作准备。

　　围绕南苏丹PKO，日本政府去年11月内阁会议决定基于安全保障相关法赋予“驰援护卫”新任务。部队很可能尚未开展新任务就被撤回。

　　在野党在国会审议中批评称，部队开展活动的南苏丹首都朱巴治安状况严峻，参加PKO的五项原则已被破坏。政府则主张没有问题，此前维持派遣。

　　关于部队的日报，防卫省在声称“已经销毁”之后又发现在统合幕僚监部有所保存。之后查明陆上自卫队内部也有保存，为此防卫监察总部正在进行特别防卫监察。

　　政府24日上午的内阁会议决定修改实施计划，将派遣期限从本月底延长2个月至5月底，把另外派遣的联合国南苏丹特派团（UNMISS）司令部人员等的派遣期限延长至2018年2月底。在内阁会议前还召开了国家安全保障会议（NSC）的9大臣会议，确认了撤回的方针。（完）

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