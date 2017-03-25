详讯：安倍否定昭惠夫人参与森友学园问题

【共同社3月25日电】日本首相安倍晋三在24日的参院预算委员会会议上，围绕大阪市学校法人“森友学园”收购国有土地问题，对在野党要求传唤昭惠夫人等作证表示拒绝，并否认昭惠夫人参与此事。在野党提到昭惠夫人的政府随从人员把咨询财务省的结果通过传真答复给已表明将辞去理事长一职的笼池泰典，对财务省揣度安倍方面想法的可能性以及昭惠夫人的参与进行了追究。朝野双方陷入全面对立。

在预算委员会会议上，共产党书记局局长小池晃称“笼池作为可能被问罪的证人来到国会，必须请昭惠夫人也站到同样的舞台上”，要求同意传唤证人一事。安倍主张“至今为止的证人都是在可能遭刑事处罚的嫌疑下接受传唤的”。他表示：“妻子的行为完全不涉及犯罪，传唤证人的做法太不恰当了吧。”

安倍就昭惠夫人的随从谷查惠子向财务省的咨询以及给笼池的传真强调称“并没有同意，明显不存在揣度一事”。同时称“我妻子完全没有参与国有土地的低价出售问题”。有关笼池称“向昭惠夫人的咨询在录音电话中留言了”，安倍说明称，录音中没有咨询内容，昭惠夫人未回电，因此笼池寄信给谷查惠子。

官房长官菅义伟就传真上写的“我方也将继续关注”中的“我方”明确表示“当然是指谷查惠子”。同时称“传真是谷查惠子自己写的，属于个人所有”，主张和昭惠夫人没有关系。小池批判称：“这样转嫁责任太过分。完全没有说服力。”

社民党副党首福岛瑞穗认为，安倍应在约一个星期前知道传真存在时就公布。（完）