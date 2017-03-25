东京奥组委敲定食材标准 获认证日本食材或将短缺

【共同社3月25日电】2020年东京奥运会和残奥会组织委员会24日确定了可在奥运村食堂提供的农畜产品标准。条件是安全性获得国际标准或日本版认证的农场作物，以及确认在参照该标准的都道府县等制度下进行生产管理的农产品。

不过，国内农户因费用及作业的负担，取得认证的进展缓慢，国产食材的供应恐怕将出现短缺。奥组委负责人表示：“距离奥运会还有三年。期待生产者采取应对。”

标准沿袭了公开征求意见的草案内容，对顾及安全性、自然和劳动环境的“可持续性”予以重视。因此，对于农畜产品货源，要求取得被当作国际标准等的生产管理机制“GAP”认证。而且，标准推荐优先使用有机农产品和残障人士参与生产的作物。为控制运输过程中的温室气体排放，标准还写明应优先选用国产食材。

奥组委还确定了水产品标准，以渔户等取得资源保护相关的各类认证等为条件。

政府希望借助奥运向全球推广和食。但是，农产品取得国际认证除了每年需花费数十万日元外，还必须进行大量检查作业，即使加上日本版认证，已获认证的产地占整体的百分比估计也只是个位数。据农林水产省介绍，存在于各地的县级制度中设有作为重要条件的第三方机构确认制度的也只有岛根等5县。（完）