专访：日本NGO代表称拥核国也应参加禁核条约谈判

日本NGO代表称拥核国也应参加禁核条约谈判 图为接受采访的NGO“和平首长会议”秘书长小沟泰义。摄于广岛市。（共同社）

【共同社纽约3月26日电】在美国纽约联合国总部27日将启动历史上首个《禁止核武器条约》的制定谈判。参加谈判的非政府组织（NGO）“和平首长会议”秘书长小沟泰义近日接受共同社采访，指出：“不能满足于仅有非拥核国家加入条约。还应考虑到拥核国家的参加。”

小沟关于美俄等拥核国及以日本为首依赖“核保护伞”的国家反对该条约的立场称，“制定将来这些国家也能够加入的灵活条款是成功的关键，必须成为令核爆受害者确信能够废核的条约”，要求其具有实效性。

前外交官小沟是核裁军专家，现担任运营核爆资料馆的广岛和平文化中心的理事长，他将作为广岛、长崎两市主导的“和平首长会议”的代表表明意见。

该会议是为实现废核联合了日本国内外超过7000个城市的组织，成员也包括美俄国内总计约300个城市，主张“各个城市推动本国政府，为创建拥核国能够参加的环境发挥重要作用”。

已实现的《禁止杀伤人员地雷公约》及《国际禁止集束炸弹公约》中，缔约国和市民团体的运动也使大国加入其中。小沟认为尽管禁止核武器条约无法完全沿袭，但表示期待称“创造这种潮流的方式是共通的”。

关于日本政府，小沟认为应充分利用与美俄双方的良好关系，称“如果日本的努力能使双方削减核武器，将改善美俄关系，对两国而言也是有意义的”。

核爆受害者平均年龄已超过80岁。小沟强调：“他们坚持不懈的努力推动了禁核条约制定的谈判进程。趁他们还健在必须努力向废核靠近。”（完）