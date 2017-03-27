独家：日本政府拟制定方针促进日本酒出口

【共同社3月26日电】26日据日本政府消息人士透露，政府为促进清酒、烧酒、葡萄酒和冲绳烧酒“泡盛”的出口汇总了新的方针。这是向海外推介日本文化的“酷日本战略”的一部分。主要内容是通过在海外举办活动等加强信息发布及品牌化，吸引外国产葡萄酒的买家以扩大销路。还将增加面向外国游客的酿酒厂旅游等体验机会。该方针将在28日召开的“日本产酒类的出口促进联络会议”上决定。

着眼于2020年东京奥运会和残奥会，新方针列举了具体的措施。日本的酒类出口额从2012年的206亿日元增长至2016年的429亿日元（约合人民币27亿元），政府为进一步扩大出口向酿酒公司和专业记者等询问了开拓海外市场的课题。新方针将对2014年制定的现行方针进行修改。

作为强化信息发布措施，方针提出利用日本驻外公馆等海外据点举办活动。还将结合和食、酒器和地区文化促进销售。参考法国食品协会（SOPEXA）于4月成立的“日本版SOPEXA”（暂定名）将对出口提供支援，包括海外销售战略、品牌化及洽谈活动等。

新方针计划向海外葡萄酒的买家和媒体宣传日本酒，促进其在葡萄酒市场的普及。国产葡萄酒与海外相比产量少，将利用这一特点推动其品牌化。还考虑将烧酒作为和伏特加及龙舌兰同样的蒸馏酒来销售。

新方针分析了有增长趋势的外国游客消费动向，希望带动海外市场的需求。除了扩大“酒窖旅游”之外，还将向到访冲绳的外国人宣传泡盛的魅力。新方针还指出有必要放宽限制创造利于出口的环境，并为普及正确的知识培养人才。（完）