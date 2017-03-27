日本环境省探讨将核事故去污土壤用于造地建公园

【共同社3月27日电】为实现福岛核事故之后去污工作产生的土壤的减量及再利用，日本环境省专家探讨会27日在东京召开会议。环境省提议将填埋这些土壤形成的土地用于建造绿地公园，并成立新组织商讨对策促进全国对再利用的理解，这些提案在会上获得通过。

环境省去年6月确立方针，将放射性元素铯的活度在1公斤5000～8000贝克勒尔以下的去污土壤再利用于全国道路及防潮堤等公共设施工程中。然而，预计将受到接受地居民的抗议，无法预测再利用能否取得进展。

会议上，作为去污土壤在造地中得到再利用的方法，与会人士提出了不是住宅地等，而是管理责任明确的绿地的方案。凹陷状的土地用去污土壤填埋，为遮蔽辐射再铺上土壤并栽培植物。

为使施工中的作业员及周边居民受到辐射的量控制在一年1毫希以下，再利用于造地的去污土壤活度将设定在4000～7000贝克勒尔以下，这一设想将追加至去年6月公布的方针。

作为专家探讨会的下设组织，会议决定新设“交流推进小组”，将探讨通过说明会等促进对再利用理解的活动的企划和运营方针。

辐射专家及环境副大臣伊藤忠彦等参加了会议。伊藤在会议结束后向媒体表示“从重建的观点出发，希望尽快减少土壤，获得当地人士的理解十分重要”。（完）