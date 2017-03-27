在野党再提国会传唤昭惠夫人 执政党急于了结森友事件

【共同社3月27日电】日本朝野各党27日围绕大阪市学校法人“森友学园”低于市场价购买国有土地问题展开更为激烈的攻防战。为查明问题真相，民进党等在野党在参院预算委员会理事会上再度要求传唤日本首相安倍晋三的夫人昭惠到国会作证，而急于了结此事的执政党则执意拒绝。安倍本人也在参院预算委员会上表示无需传唤。

安倍等人当天出席了预算委员会会议，就“安倍内阁基本态度”展开集中审议。一般会计总额创纪录地达到97.4547万亿日元（约合人民币6.1万亿元）的2017年度预算案在当天下午的最终质询之后在预算委员会获得通过。傍晚的参院全体会议上将凭借执政党等赞成多数而获得通过。

官房长官菅义伟在记者会上就低价购买国有土地问题表示，“很明显财务省并没有（就此事）揣度。接下来将继续在国会认真说明情况。”

在预算委员会上，自由党议员森裕子主张，“森友问题上昭惠夫人也牵扯其中。（昭惠夫人）应该接受证人传唤。”安倍对此表示拒绝，称“没有那个必要”。

财务省理财局长佐川宣寿就对于已宣布卸任学园理事长的笼池泰典的询问中，昭惠夫人的政府随从人员曾问过财务省一事表示，“是有关制度的普通询问”，强调他认为并无问题。

民进党议员樱井充指出，“把责任怪在政府随从人员本人身上太可怜了。应该提供一个供解释的机会”，认为有必要在国会说明情况。

国土交通省航空局长佐藤善信透露称，国有土地正式出借合同签约前的2014年10月，曾为钻孔调查以444日元临时出借给森友学园。佐藤还介绍称，出借金额存在计算错误，仅为原本的一成左右，并表示，“大阪航空局已向该学园要求支付差额，今年3月7日已经征收了差额。”（完）