马朝或在就金正男案声明做最后汇总

【共同社吉隆坡3月28日电】有关朝鲜的金正男在马来西亚遇害一案，马来西亚政府27日未按计划发布与朝方的谈判声明。此前有当地媒体报道称，为救出9名在朝的马来西亚公民，马方同意移交金正男遗体并引渡嫌疑人等，双方可能正在推进汇总作业，力争28日以后公布声明。

两国在案件调查与遗体处理方式上存在分歧，双边关系甚至恶化到限制对方公民离境。本月以来两国持续磋商以期打破僵局。马来西亚副总理扎希德26日透露将于27日发表声明。有分析认为原计划可能出现延迟或被打乱。

马来西亚中文报纸《中国报》报道称，在朝鲜国营高丽航空公司工作的一名男性嫌疑人以及朝鲜驻马大使馆二等秘书原定27日搭乘马方飞机前往北京，但在出发前取消了行程。具体理由不明，有观点认为是由于朝鲜不允许在朝马来西亚公民搭乘飞机，因此马方也采取了相同的措施。据悉金正男遗体已运回吉隆坡的医院。

据马警方等称，此案发生在2月13日。高丽航空员工等2人以及朝鲜驻马大使馆二等秘书涉嫌参与，目前或潜藏在大使馆。此外案发之后4名朝鲜籍嫌疑人可能已回国。行凶的越南籍与印尼籍2名女嫌疑人以杀人罪被起诉。（完）