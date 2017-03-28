研究表明饮酒易脸红的人骨折风险高

【共同社3月28日电】日本庆应大学等的研究团队在27日的英国科学杂志电子版发表研究成果称，不胜酒力、饮酒容易脸红的人因骨质疏松症导致骨折的风险较大。据称这是由一种日本人中常见的遗传基因发生变异造成，如有变异骨折的风险升高至约2.5倍。

另一方面，研究还表明维生素E或能够预防骨折。该团队的庆应大学特任副教授宫本健史表示：“即使不进行遗传基因检查，饮酒时面部变红的速度也能够作为测试骨折风险的一个指标。”

研究团队关注酒精分解后产生的乙醛以及与分解相关的遗传基因“ALDH2”，同时研究它们与大腿骨骨折的关系。研究以44岁到101岁的女性为对象，分析了因骨质疏松症大腿骨骨折的92人与身体健康、骨头没有异常的的48人的基因组。

结果显示，骨折人群ALDH2中有特定变异的人的比例较健康人群高，如有变异骨折的风险将提高至2.48倍。

据称，如有变异则无法有效分解乙醛，将变成面部容易变红的体质。乙醛将阻碍积存于体内、成为骨基础的细胞成长，就容易发生骨折。

研究团队还发现，如果加入维生素E，成为骨基础的细胞则可以正常成长。因此表示通过摄取维生素E有望预防骨折。（完）