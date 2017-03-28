栃木县雪崩发生于休息期间 主办方不了解训练内容变更

【共同社3月28日电】有关日本栃木县那须町的“那须温泉家庭滑雪场”发生参加登山讲习活动的县立大田原高中学生等8人在雪崩中遇难的事故，共同社28日从该县高中体育联盟干部处获悉，该联盟作为主办方事先并不了解讲习内容从原计划的登山变更为“排雪开道前进”训练。

该联盟表示讲习活动安排完全委托给了在现场的教师。警方认为其可能在安全管理上存在疏忽，以业务过失致人死伤的嫌疑在那须盐原警署设置了特别调查组。就为何在这种恶劣天气下实施训练的缘由和决定，详细询问带队教师等。

参加救援活动的山岳救助队成员28日接受采访时介绍称：“学生们称在排雪开道前进的休息过程中发生雪崩。”据县方介绍，学生等并未携带遇险时能够确定遇险位置的信号接发器。消防队员在当天上午，使用无人机调查了事故现场的雪崩规模和状况。

首相安倍晋三在28日的参院决算委员会会议上表示，“为严防类似事故的再次发生，在彻底查明原因的同时，希望能进一步强化防灾对策。”

据县高中体育联盟介绍，从1963年起，每年都在发生本次事故的滑雪场举行登山讲习活动。由登山经验丰富的各校教师带队。近年的负责人是持有登山教练资格的该联盟登山部委员长、曾担任大田原高中等的登山社团顾问20多年的男性教师。

另一方面，该联盟事先也未掌握讲习活动的详细内容和参加人员姓名。只是在讲习活动结束后接受登山部的报告。是否变更讲习内容或中止训练等判断完全委托给在现场的教师。据悉，当天的训练内容变更为“排雪开道前进”的决定是当天早晨带队老师做出的。

该联盟会长桥本健一称：“在危机管理方面有值得反省的地方。也想对过去的讲习也加以检验。”

据县方和县警方介绍，雪崩发生在27日上午8点半左右。除“排雪开道前进”训练中的8人死亡之外，另外有40人受伤，其中7人重伤。

据县警方介绍，死者是大田原高中教师、登山社团顾问的毛塚优甫（29岁）和镝木悠辅（17岁）等7名学生。死因都是压死。事故发生时，现场周边正值大雪天气。专家指出可能发生了表层雪崩。（完）