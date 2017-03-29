东电与中部电力就合并火电业务基本达成协议 3月28日，东京电力控股公司与中部电力公司宣布已就完全合并火力发电业务达成基本协议。左一为东电控股社长广濑直己，右一为中部电力社长胜野哲。（共同社）

【共同社3月28日电】东京电力控股公司与中部电力公司28日正式宣布，已就完全合并火力发电业务达成基本协议。目前的国内火电业务将在2019上半财年前后转手给共同运营公司“JERA”。由此将诞生承担国内整体火力发电能力约一半的全球最大级别燃料采购及发电商。通过整体运营将提高竞争力，降低发电成本。

两公司在东京都内召开记者会，东电控股的社长广濑直己称：“有望凭借激活海外业务带来丰厚利润。希望通过JERA对福岛有所贡献。”中部电力社长胜野哲表示：“为了灵活应对国内能源需求停滞等局面，认为合并是必要的。”

预计将在2017上半财年前后签署旨在合并的合同，决定如何将JERA的利润用于财务体制强化、反应堆报废和赔偿等福岛核事故处置费用。并且，计划敲定个别发电所的资产价值，实际移交设备。

中部电力曾因东电实际上已经国有化而警惕日本政府的参与会将JERA利润多用于核事故处置，但据称通过协商疑虑得以缓解，最终达成了协议。

JERA由两公司于2015年成立，逐步接管了液化天然气（LNG）采购以及海外发电业务。双方重启核电站事宜皆无眉目，火力成为了发电主力。输配电业务以及销售业务将继续由东电和中部电力各自运营。

关于国内火力的发电能力，东电有15处，约为4400万千瓦；中部电力有9处，约为2400万千瓦。JERA的LNG采购量为全球最大级别，合并后火力发电规模将在全球名列前茅。

东电22日公布的新经营重组计划主要内容中指出，“与中部电力完全合并火力业务不可或缺。”（完）