聚焦：核爆受害者对日本不参加禁核谈判倍感失望

核爆受害者对日本不参加禁核谈判倍感失望 3月27日，美国常驻联合国代表黑莉在纽约联合国总部与反对《禁止核武器条约》谈判的国家的代表们一起举行记者会。（共同社）

【共同社纽约、东京3月29日电】《禁止核武器条约》谈判27日在纽约联合国总部启动。力争规定核武器违法的动向在国际社会得到越来越多支持，战后世界安全体制的根基发生动摇，拥核国对此加强了警惕。依赖美国“核保护伞”的日本政府选择不参加谈判。唯一被核武器轰炸的国家一贯以来高举的无核大旗无疑蒙上了阴影，核爆受害者对此表示失望。

▽罕见情景

“会场中的人们能理解我们所直面的威胁吗？”美国常驻联合国代表黑莉在谈判启动的同一时刻于会场旁召开记者会，在考虑到因朝鲜核及导弹开发而严峻程度增加的安全环境的基础上，对禁核谈判提出了批评。应黑莉呼吁而聚集的约有20人，包括美国的同盟国英国、法国和韩国的常驻联合国代表。这种情景十分罕见。

黑莉此举意在制约禁核条约谈判，但联合国内部也有人指出此举适得其反。原因是认为“搞这种活动本身就是焦虑感的体现”（出席谈判人士语），反而更彰显了禁核条约的重要性。

即便拥核国不参加条约也不承担遵守义务，若100多个国家制定的条约使核武器背上非人道武器的“骂名”，那么对拥核国而言也是无法忽视的道德压力。

▽投名状

围绕能否参加禁核条约谈判，日本政府此前一直摇摆不定。在核爆地广岛当选议员的外相岸田文雄去年10月表示有意参加谈判。原因是日本虽然反对规定禁核谈判启动的联合国决议案，但既然谈判启动已成定局，也“想作为唯一核爆国切实提出主张”。

但朝鲜本月6日发射的弹道导弹中有3枚落入日本专属经济区（EEZ）后，岸田转而称“作为政府（有必要）采取负责任的应对”，回避对是否参加谈判明确作答。

美国特朗普政府在承诺以核保护伞保卫日本的同时，向日方表达了对参加谈判的反感。参加谈判与否事实上成了考验日美同盟纽带的“投名状”。

最终，日本政府告知美方“为主张（反对谈判的）立场，首日将出席。第二天以后的谈判则不会参加”。日本作为自诩拥核国和无核国之间“桥梁”的核爆国，无法在禁核谈判会场不见踪影，不参加实质性谈判可谓是“底线”（外交消息人士语）。

▽殷切祈愿

“禁核条约将被签订。能活到现在太好了。”在谈判启动前夕的本月22日于东京举行的核爆受害者等的集会上，“岐阜县原子弹爆炸受害者会”秘书长木户季市（77岁）应邀发言时脸色潮红、声音哽咽地这样说。

集会上介绍了东京核爆受害者支援团体工作人员汇总的近5000名受害者“咨询病历”中的一部分。“用卖身钱给丈夫买血”，集会中也朗读了一名身材矮小的女性这样的讲述。该人表示1950年自己与在长崎遭遇核爆的丈夫结婚，半年后丈夫因重度贫血而需要输血时不得不这样做。

当时，政府对核爆受害者并不提供医疗援助。该女性的丈夫翌年去世。之后的37年中，该女性无法对他人诉说，活在悲伤之中。在长崎遭遇核爆的木户低声表示：“拥有悲惨回忆的核爆受害者很多。”

幸存下来的核爆受害者们带着对死者的思念，殷切祈愿制定禁核条约。在史上首次禁核谈判之时，日本这个核爆国的政府却没有做出回应。（完）