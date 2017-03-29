中国曾要求日本取消发布《中国安全战略报告》

【共同社3月29日电】29日据日本政府相关人士透露，针对日本防卫省智库“防卫研究所”2月发表的从与台湾的关系分析中国军事动向的报告，中国政府认为其中将台湾视作国家，在报告发布前曾通过外交途径要求取消发布。

在日本的对台窗口机构“交流协会”1月1日更名为“日本台湾交流协会”时，中国认为这是将日台并列的做法，表达了不满。此外对本月24、25日两天日本总务副大臣赤间二郎的访台也提出抗议。中方对于日本的一系列对台举动感到不快，对改善日中关系可能会变得更加消极。

该报告名为《中国安全战略报告2017》。其中部分内容根据历史演变及上下文将台湾表述为“中华民国”，而中国认为日本追认了台湾主张的“国名”，对此表示反对。日本政府采取的立场是不认可台湾是国家。

据相关人士透露，中方在2月24日报告即将发布前通过外交途径要求取消发布。在当月17日在德国举行的日中外长会谈中，日本外相岸田文雄表示日本的对台立场从承认中国是唯一合法政府的《日中联合声明》以来是一贯的，中方提及此点抗议称日方“言行不一致”。日方则反驳称“报告并非政府的官方见解”，按计划发布了报告。

报告指出，对于台湾的民进党蔡英文政府，中国大陆习近平领导层充满了“不信任感和警惕感”。预计中国大陆将增强以进攻台湾为假想的演习及武器装备，并通过网络攻击等进一步施压。此外还分析称，围绕台湾问题发生美中冲突的可能性“从冷战时期开始持续”。（完）