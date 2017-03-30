美国修改对策或导致巴黎协定目标难以实现

【共同社华盛顿3月29日电】美国总统特朗普28日签署了修改全球变暖对策的总统令。去年生效的全球变暖对策国际框架《巴黎协定》的实效性开始笼罩阴云。美国是全球第二大二氧化碳排放国，其消极姿态有可能导致全球变暖对策出现倒退。

特朗普政府说明称：“修改是为了经济增长，但兼顾全球变暖对策是可能的。”但并没有指出具体方向。日本国内也出现悲观意见，认为美国实现在《巴黎协定》中提出的温室气体减排目标“已不可能”。

日本“地球环境战略研究机构”的高级研究员田村坚太郎抱有危机感称，“至少到2020年，在现政府下对策也许完全没有进展，这是很大的打击”。

可以预想，排放量相对较小的国家从觉得失望到进而失去意愿，另一方面将以美国为主的发达国家经济援助作为前提参加协定的印度尼西亚及越南等国的努力将延后。这样一来实现《巴黎协定》力争把全球平均气温“较工业革命前控制在升高2度之内”的目标更难实现。

另一方面，以中国为首的许多参加国则坚持“无论美国的态度如何都将采取对策”。特别是全球最大二氧化碳排放国中国希望在全球变暖及可再生能源领域的产业取代美国而领导全球。（完）