安倍或于下月27日访俄 将确认决心解决领土问题

【共同社3月29日电】29日从多位日俄关系消息人士处获悉，两国政府正在协调，拟将日本首相安倍晋三访俄日程定在4月27、28日前后。有方案提出此次访问首都莫斯科和总统普京的故乡圣彼得堡。双方将就去年12月首脑会谈时商定启动谈判的北方四岛共同经济活动进行协商，还将确认为缔结包括领土问题的和平条约抱有“真挚的决心”。

两位首脑能否推动被视为实现缔结和平条约“重要一步”的共同经济活动取得具体进展将成焦点。日方希望加速制定减轻原岛民前往北方四岛负担的具体对策。两国政府3月30日将在东京召开外务省事务次官参加的“日俄战略对话”，推进安倍访俄日程的协调。

如果安倍确定访问莫斯科，将是2013年4月以来的首次。俄方在2014年乌克兰危机后的2016年5月安倍访问俄南部城市索契之际也曾暗中询问能否访问莫斯科。据分析，若能在首都举行首脑会谈，对俄方而言好处是可消除因乌克兰危机而被国际社会孤立的印象，因此俄方十分积极。

访问圣彼得堡的方案是考虑到去年12月普京访问安倍故乡山口县长门市，意在“通过互相访问对方的故乡加深首脑间的亲近程度”（日本外务省消息人士语）。（完）