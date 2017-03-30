话题：山口椹野川渔协挑战日本版“大闸蟹”养殖

【共同社3月30日电】日本山口市的椹野川渔协正在挑战售价高昂的上海大闸蟹近亲日本绒螯蟹的养殖。要养到可出售的大小十分困难，饲料和培育方法也多次失败摸索。日本绒螯蟹的养殖在日本全国也十分少见，该渔协正在努力，欲将之打造成新的特产。

绒螯蟹栖息在日本各地的河川和池沼内。据称在山口市，人们习惯将之用盐水煮或熬成汤汁来食用，是常见食材，其特点是味道浓郁醇厚。

养殖设施位于流经山口市的仁保川附近，塑料简易温室内有7个水槽（宽约1米、长约5米、深约1米）。负责绒螯蟹养殖的椹野川渔协生产销售部股长白井笃志（40岁）将背壳约3.5厘米的蟹拿在手里介绍称，“这个已经养到了第二年。最初只有1、2毫米大。接下来就很难再长大了。”

椹野川渔协2015年应山口市委托，从摸索阶段开始养殖绒螯蟹。2015年和2016年共养殖了约2万只蟹苗，如今存活下来的只有650只左右。蟹苗脱皮进展不顺利，有时还会发生同类相残，如此一来数量不断下降。

有的绒螯蟹还会顺着向水槽中注空气的管子逃走，为此渔协还在管子内装上挖孔的塑料杯，防止它们逃走。此外，每月一次将所有蟹取出，按大小分到不同的水槽内养殖，防止它们自相残杀。

能出售的绒螯蟹背壳至少要5厘米大。由于它们是杂食动物，也很难选择饲料，除鱼粉或藻类等之外，渔协还尝试了喂食薯类和南瓜。白井干劲十足地表示：“当前的目标是把它们养大。接下来是关键时期。”

山口市还有意将绒螯蟹打造成当地特产，欲创造新的就业机会，从而带动当地经济活力的提升。负责人畅谈期待称：“将打造成特产，还要推广加工品和料理等方面。”（完）