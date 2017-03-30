日本7-11便利店首次配备“诺亚方舟”防海啸

【共同社3月30日电】日本最大便利店连锁企业“7-11日本”（总部位于东京）30日在预计将因南海海槽大地震遭受海啸重创的高知县须崎市的店铺内，配备了可供老年人和幼童等在海啸袭来之前躲入以保护生命安全的“海啸救生艇”。这是日本国内首次在便利店配备现代版“诺亚方舟”。

救生艇是由信贵造船所（位于大阪府堺市）制造的“LIFE SEEDER”。全长8.7米，宽3.5米，高3.1米，船体呈橘黄色。载客人数为25人，储备一星期的食物和水，并配备简易厕所。即使在猛烈的海啸中发生倾覆，也能恢复至最初状态。艇内没有引擎，需要通过通信设备告知所处位置等待援救。

救生艇被设置在须崎市的“7-11须崎桐间南店”停车场。该地被认为30厘米高的海啸会在20至30分钟抵达，难以徒步避难。

现有三家企业生产符合国土交通省制定的指导方针的海啸救生艇。这些救生艇被配备到了高知、三重、静冈等太平洋一侧的5个县内，本次是第12艘。

“7-11日本”计划4月中旬以后，依次在爱知县南知多町、静冈县沼津市的共两家店铺内配备救生艇。

在须崎桐间南店举行的揭幕式上，“7-11日本”人事总部长增田彰振奋地表示：“便利店现已成为社会基础设施。我们将推进安全对策，力争成为灾害发生时也在身边提供便利的企业。”（完）