安卓超微软占全球份额首位 中国等新兴市场贡献大

【共同社纽约4月4日电】美国谷歌公司的“安卓”在个人电脑以及智能手机操作系统（OS）的全球份额上首次超过微软的“windows”，跃居第一。使用安卓系统的智能手机在新兴市场国家普及，在大多使用windows系统的个人电脑销售低迷的形势下实现了逆转。

据调查公司“StatCounter”的分析，安卓成为主流操作系统的国家除了中国以及印度以外，还有包括泰国、印度尼西亚在内的多数东南亚国家，并且扩展到非洲的大部分国家。

谷歌为希望使用安卓系统的公司广泛地提供服务，这一开放战略奏效，并赶上了2005年左右开始的智能手机普及浪潮。根据美国调查公司Gartner的统计，按操作系统不同，2016年第四季度的智能手机全球销量中，安卓压倒性地以占比81.7%位居第一，windows仅占0.3%。

除代表性的智能手机厂商韩国三星电子公司以及中国华为技术等以外，北京小米科技等新兴企业也采用安卓系统。

另一方面，在个人电脑需求仍然坚挺的日本、美国、欧洲各国，windows保持了主要操作系统的地位。然而，据美国调查公司IDC，2016年个人电脑全球出货量连续第5年下降，在智能手机普及的推动下，安卓的全球份额今后或可能继续增长。（完）