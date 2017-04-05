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联合国海洋大会宣言草案要求停用一次性塑料

2017年04月05日

联合国海洋大会宣言草案要求停用一次性塑料

联合国海洋大会宣言草案要求停用一次性塑料

图为漂浮在海面上的大量塑料垃圾。由美国国家海洋和大气管理局提供。（图片不出售）（共同社）

　　【共同社4月5日电】共同社5日获悉了6月将在美国纽约联合国总部召开的高级别会议“联合国海洋大会”的宣言草案。为防止日益严重的塑料垃圾造成的海洋污染，草案要求各国彻底停用塑料袋和一次性塑料。各国部长等将在会上围绕海洋可持续利用及资源保护等展开讨论。

　　宣言草案呼吁各国普及可再利用的产品、开发在环境中易被分解的可降解塑料制作的替代品。此外还呼吁各国避免将可能对生态系统造成影响的塑料微粒用于牙膏或洗面奶等产品中。草案将表明国际社会合作整治海洋塑料污染的姿态。

　　此次会议是为达成联合国2015年通过的《可持续发展目标（SDGs）》的举措之一。计划于6月5日～9日围绕海洋污染对策、可持续的渔业、生态系统保护等展开讨论并通过宣言，但文案将来也可能还会变化。

　　宣言草案题为《我们的海洋与未来 行动的呼吁》，内容旨在达成SDGs中与海洋相关的目标。还涉及加强应对全球变暖导致的海水温度上升及大气中二氧化碳浓度上升引起的海洋酸化，以及促使各国出台违法渔业对策等。

　　关于塑料垃圾，草案力争实现彻底停用塑料袋、一次性产品及塑料微粒产品的目标，呼吁各国“制定削减塑料使用量的长期战略并加以执行”。还要求推进“削减、再利用和循环利用”，减少陆地上的塑料垃圾排放量。

　　宣言草案提出，为了减小海洋酸化及全球变暖对海洋生态系统的负面影响，“将切实履行相关承诺及义务”，以此敦促各国遵守去年生效的《巴黎协定》。（完）

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