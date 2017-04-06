日本私立大学学生月生活费连续16年下降创新低

【共同社4月5日电】东京地区私立大学教职员工会联合会（简称东京私大教联）5日公布的调查结果显示，以首都圈为主，2016年度入学的私立大学在外租房学生每月来自家庭的汇款为8.57万日元（约合人民币5340元，6月起的平均值），连续16年减少，并刷新了自1986年度开始统计以来的最低纪录。从汇款平均额中减去房租之后的日均生活费为790日元，首次低于800日元。

此次调查于2016年5月至7日实施。茨城、栃木、埼玉、千叶、东京、神奈川6都县16所大学和短期大学的4871名新生家长做出了回答。

汇款额比上年减少1000日元，比1994年度最高峰值时的12.49万日元减少约三成。包括走读生在内的家长平均年收入为909.1万日元，比上年度增加了9.6万日元，但在外租房学生家长的平均年收比上年减少了1.7万日元为899.2万日元。在外租房学生的家庭需支出的考试费、房租、4至12月的汇款额等入学当年费用平均为292.7万日元，占年收入的32.6%，凸现了负担的沉重。

东京私大教联的负责人分析称：“由于学费逐年上涨，家长无法增加汇款额。学生如果不打工恐怕无法生活。”同时表示：“虽然支付型奖学金制度已经开始，但名额和金额都较少。”（完）