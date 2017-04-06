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详讯3：朝鲜发射新型中程导弹 日美韩提出抗议

2017年04月05日

　　【共同社4月5日电】朝鲜5日早晨从东部新浦附近发射了一枚疑为“KN-15”（朝鲜称“北极星2”）的新型中程弹道导弹。日美韩三国一致抗议称此举违反联合国安理会决议。鉴于朝鲜也有可能进行第六次核试验等，实施进一步的挑衅行为，三国保持警惕并试图加强施压以阻止朝鲜。美国总统特朗普将在6日至7日举行的美中首脑会谈中强烈敦促中方采取行动。

　　日本外务省亚洲大洋洲局局长金杉宪治5日与美国国务院朝鲜政策特别代表尹汝尚举行电话会谈，确认日美将紧密合作并展示“坚决姿态”。金杉还与中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟举行电话会谈，就强烈要求朝鲜克制挑衅行动并遵守联合国安理会决议达成了共识。

　　作为对朝鲜的追加制裁措施，美国政府还考虑对朝鲜依赖于中国出口的石油实施禁运等。美方将要求态度消极的中国对朝鲜加强约束。

　　KN-15使用固体燃料引擎。与使用液体燃料的原有“芦洞”等相比，估计发射准备时间更短、发射迹象更难以捕捉到。韩国政府推测该导弹射程超过2000公里，覆盖日韩全境。美国政府正对朝鲜将技术转用于射程达到美国本土的洲际弹道导弹（ICBM）保持警惕。

　　不过，朝鲜于2月首次发射KN-15时导弹飞行了约500公里，与之相比，此次飞行距离仅为约60公里。日美韩认为存在失败或是尝试检验部分技术的可能性，正在慎重地进行分析。

　　朝鲜东北部丰溪里出现疑为核试验准备的动向，韩国政府认为现正处于只要朝鲜劳动党委员长金正恩一声令下便可实施的状态。朝鲜已声明ICBM发射试验的准备进入最终阶段，或将根据美中首脑会谈结果决定发射时间。（完）

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