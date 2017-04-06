详讯2：安倍与特朗普通电话 称朝鲜导弹为重大威胁
2017年04月06日
【共同社4月6日电】日本首相安倍晋三和美国总统特朗普6日早晨就朝鲜发射导弹举行电话会谈，双方一致认为“这是危险的挑衅行为，对安全保障构成重大威胁”，并同意包括韩国在内3国开展紧密合作。特朗普表示“将百分之百支持同盟国日本”，关于对朝政策他强调“所有的选项都摆在桌面上”。他还称将动用“最大限度的军事力量”保卫包括日韩在内的同盟国。
美国时间6日至7日特朗普将与中国国家主席习近平举行会谈，在此之前日美两国首脑就严厉应对朝鲜做出了明确表态。
特朗普政府转变了奥巴马前政府等待朝鲜主动放弃核开发的“战略性忍耐”政策，考虑将包括动用武力、颠覆金正恩体制等强硬手段在内的应对纳入选项。特朗普对安倍的发言也印证了美国决定对朝加压的姿态。
此次通话应日方要求举行，持续约35分钟。安倍及官房副长官萩生田光一在官邸向媒体透露了上述消息。
安倍在会谈后表示“双方非常深入地交换了意见”，并称“希望与以美国为首的国际社会合作，加强应对朝鲜问题”。
两国首脑确认在朝鲜问题上中国的作用很重要，并一致认为中国2月宣布的、基于联合国安理会制裁决议的暂停从朝鲜进口煤炭的措施不够充分。
安倍就即将举行的美中首脑会谈指出：“日本关注中国如何应对朝鲜问题”。据政府相关人士透露，特朗普就美中会谈介绍称“将主要商讨朝鲜问题”。
安倍主张将继续强烈要求朝鲜停止进一步挑衅和遵守安理会决议。有关朝鲜绑架日本人问题，安倍向美方寻求合作，得到了特朗普的支持。
特朗普还再次表示美国将参与日本的安全保障。（完）
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