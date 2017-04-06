详讯2：安倍与特朗普通电话 称朝鲜导弹为重大威胁

安倍与特朗普通电话 称朝鲜导弹为重大威胁 4月6日早晨7时16分，日本首相安倍晋三在官邸结束与美国总统特朗普的通话后向媒体告知情况。（共同社）

【共同社4月6日电】日本首相安倍晋三和美国总统特朗普6日早晨就朝鲜发射导弹举行电话会谈，双方一致认为“这是危险的挑衅行为，对安全保障构成重大威胁”，并同意包括韩国在内3国开展紧密合作。特朗普表示“将百分之百支持同盟国日本”，关于对朝政策他强调“所有的选项都摆在桌面上”。他还称将动用“最大限度的军事力量”保卫包括日韩在内的同盟国。

美国时间6日至7日特朗普将与中国国家主席习近平举行会谈，在此之前日美两国首脑就严厉应对朝鲜做出了明确表态。

特朗普政府转变了奥巴马前政府等待朝鲜主动放弃核开发的“战略性忍耐”政策，考虑将包括动用武力、颠覆金正恩体制等强硬手段在内的应对纳入选项。特朗普对安倍的发言也印证了美国决定对朝加压的姿态。

此次通话应日方要求举行，持续约35分钟。安倍及官房副长官萩生田光一在官邸向媒体透露了上述消息。

安倍在会谈后表示“双方非常深入地交换了意见”，并称“希望与以美国为首的国际社会合作，加强应对朝鲜问题”。

两国首脑确认在朝鲜问题上中国的作用很重要，并一致认为中国2月宣布的、基于联合国安理会制裁决议的暂停从朝鲜进口煤炭的措施不够充分。

安倍就即将举行的美中首脑会谈指出：“日本关注中国如何应对朝鲜问题”。据政府相关人士透露，特朗普就美中会谈介绍称“将主要商讨朝鲜问题”。

安倍主张将继续强烈要求朝鲜停止进一步挑衅和遵守安理会决议。有关朝鲜绑架日本人问题，安倍向美方寻求合作，得到了特朗普的支持。

特朗普还再次表示美国将参与日本的安全保障。（完）