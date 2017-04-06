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“合谋罪”法案开始审议 安倍称反恐对策是责任

2017年04月06日

“合谋罪”法案开始审议 安倍称反恐对策是责任

“合谋罪”法案开始审议 安倍称反恐对策是责任

4月6日下午，日本法相金田胜年就合谋罪法案的主旨进行说明。（共同社）

　　【共同社4月6日电】日本众院全体会议6日开始审议《有组织犯罪处罚法》修正案，其中新设“恐怖活动等准备罪”，写有在计划阶段处罚犯罪的“合谋罪”。执政党力争4月使之在众院获得通过，并在本届国会得到最终通过。在野党方面认为“存在调查机构乱用该法的可能”，将为废除法案抗争到底。

　　日本首相安倍晋三表示：“由于将举办东京奥运会和残奥会，确保反恐工作万无一失是东道主国家的责任。为了完善国内法，使法案获得通过不可或缺。”

　　法相金田胜年在主旨说明中强调意义称：“鉴于近年来犯罪的国际化和组织化状况，需要进行必要的法律完善工作。”

　　修正案规定，适用对象为黑社会组织、恐怖组织等“有组织犯罪集团”。2人以上策划犯罪、其中至少1人进行筹措资金、相关场所踩点等“准备行为”的情况下，同意计划的所有成员都将受到处罚。

　　在野党批评称，适用标准模棱两可，普通市民可能成为对象。政府执政党反驳称“构成要件非常严密，无法进行肆意调查”，主张这对迎接2020年东京奥运会和残奥会的反恐对策必不可少。

　　新设合谋罪的法案过去曾3次提交给国会，但因批评“市民团体可能受到处罚”的声音高涨，均成为废案。

　　法相金田此前多次对在野党的国会提问答辩称：“将在方案达成后进行说明。”民进党将集中要求金田就没有明确表态之处进行说明。（完）

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